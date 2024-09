Il piano per eliminare Nasrallah e quel che vuol dire per i suoi alleati

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 28 settembre 2024) L'esercito israeliano ha detto sabato mattina che il leader di Hezbollah, Hassan, è stato ucciso in un attacco dell'aviazione israeliana nel quartiere Dahiyeh, a Beirut, e nel pomeriggio è arrivata la conferma anche di Hezbollah e dell'Iran. Secondo tre alti funzionari della difesa israeliani, che hanno parlato in forma anonima con i giornalisti del New York Times, i vertici dello stato ebraico erano a conoscenza della posizione di Hassanda mesi e hanno deciso di colpirlo adesso perché ritenevano di avere solo una breve finestra di tempo prima che scomparisse in un altro luogo. L'esercito ha detto che il nome dell'operazione era "Nuovo ordine". Hezbollah ha confermato la morte del proprio leader dopo ore, nel tardo pomeriggio.