Il nuovo comandante Narducci | Sicurezza? Ci vuole costanza e non interventi mordi e fuggi

(Di sabato 28 settembre 2024) "Zona stazione e centro storico? So che ci sono istanze dei cittadini che sono considerate e verranno affrontate da tutte le forze dell’ordine. Sono qua solo da dieci giorni e mi prendo tempo per capire meglio la percezione, mi limito a dire che il sistemanon è come accendere o spegnere un interruttore. Serve un lavoro costante, perché col tempo si ottengono risultati e non con un approccio ‘’". Ha le idee chiare il colonnello Orlando Hiromiprovinciale dei carabinieri che ieri mattina si è presentato alla stampa. Di sé dice: "Sono milanese, nato da padre romano e madre del Giappone. Se parlo la lingua nipponica? Poco (rispondendo in giapponese e poi traducendo, ndr).