Fuori i partiti dalla Rai | la promessa del marinaio

(Di sabato 28 settembre 2024) Roma, 28 settembre 2024 – “So che la Bbc mi attacca, ma non posso farci niente“. Poche parole, semplici, chiare, pronunciate dall’allora primo ministro del Regno Unito Margaret Thatcher. La lady di ferro, nonostante fosse una donna di polso, non potè fare nulla per placare l’ira dell’emittente pubblica britannica nei suoi confronti, e probabilmente non ha neanche mai voluto, non essendo ciò parte della cultura britannica. Anche perchè la Bbc, come tutte le principali emittenti televisive, è dotata di un organismo di garanzia che alza le barricate contro le ingerenze dei. Non a caso, ancora oggi, la Bbc uno dei modelli più studiati in assoluto, presa come riferimento quando si fa riferimento alla libertà di stampa. In Italia, invece? Come spesso accade, se rapportati al resto d’Europa (specie al nord) siamo indietro, molto indietro.