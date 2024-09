Fezzanese tenta il sorpasso Terranuova avversario tosto

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 28 settembre 2024) Operazioneper laattesa domani pomeriggio sul campo della neopromossaTraiana (Arezzo) che la precede in classifica di una sola lunghezza. La squadra allenata da Cristiano Rolla cercherà di ottenere la prima vittoria stagionale in terra aretina nella quarta giornata del girone E di serie D. La terna composta dall’arbitro Oristanio di Perugia, assistenti Polichetti di Salerno e Tallarico di Ercolano. "IlTraiana è una squadra che gioca un buon calcio fatto di tanto fraseggio e qualità tecnica – sottolinea l’allenatore dellaCristiano Rolla – Per noi sarà fondamentale lavorare bene in fase difensiva cercando di dare qualità nelle ripartenze. Veniamo da una partita dove abbiamo speso tanto sia fisicamente che mentalmente ma con sempre più consapevolezza nei nostri mezzi".