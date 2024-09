Cosa aspettarsi dal duello tv tra Vance e Walz L’analisi di Graziosi

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di sabato 28 settembre 2024) C’è grande attesa per il dibattito tra i candidati alla vicepresidente degli Stati Uniti. JDe Timsi sfideranno martedì, 1° ottobre, sulla Cbs. Raramente un confronto tra running mate potrebbe rivelarsi decisivo come quest’anno. Sì, perché la situazione negli Stati chiave continua a rivelarsi fondamentalmente in bilico. Ragion per cui, anche un minimo spostamento di voti potrebbe fare la differenza. E di questo siachesono perfettamente consapevoli. A prima vista, il governatore dem del Minnesota sembra essere significativamente avvantaggiato rispetto al senatore repubblicano dell’Ohio. Un recente sondaggio dell’Associated Press ha infatti rilevato cheha un grado di impopolarità superiore a quello di(il 57% contro il 32%). Il democratico si mostra, insomma, più forte a livello di gradimento nazionale.