Como minaccia di sfigurare con acido medico Sert | arrestato

Leggi tutta la notizia su lapresse

(Di sabato 28 settembre 2024) Un 41enne di Mariano Comense, in provincia di, è statodalla Polizia di Stato per rapina, resistenza e violenza a pubblico ufficiale e denunciato in stato di libertà per il possesso ingiustificato di armi eaggravata nei confronti del personale sanitario per avere, tra l’altro,to di sfregiare il viso di undel localecon l’. L’arresto dopo le segnalazioni da parte dei sanitari al posto di polizia dell’Ospedale S. Anna. I comportamenti aggressivi dell’uomo erano provocati dalle pretese di ottenere quantitativi superiori di “terapia”: il 41enne danneggiava gli arredi degli uffici eva i medici, anche di morte. L’intervento della polizia è avvenuto venerdì mattina, intorno alle 9:30. L’uomo si è presentato approcciandosi con il consueto modo aggressivo e minaccioso, trovando però anche gli agenti ad attenderlo.