Busto si rimbocca le maniche per l’ambiente

(Di sabato 28 settembre 2024) In occasione dell’ evento nazionale "Sea & Rivers" dedicato alla pulizia delcon centinaia di appuntamenti in tutta Italia, Plastic Free promuove due iniziative anche aArsizio. La prima è in programma ogg alle 16 con punto di ritrovo al parco del Museo del Tessile in collaborazione con il Circolo Laudato Sì. La seconda, in collaborazione con Neutalia, è in calendario domani alle 9,30, con punto di ritrovo in via Vicinale Piombina. Sottolinea il consigliere delegato a Verde ed Ecologia Orazio Tallarida: "le iniziative sono inserite nell’Agenda del Verde Pulito 2024, lo strumento di pianificazione e coordinamento che contiene le proposte di associazioni e istituti scolastici che si impegnano a realizzare giornate di raccolta dei rifiuti abbandonati sul territorio".