BALLANDO CON LE STELLE PRIMA PUNTATA | IL MITOLOGICO SHOW DEL SABATO SERA DI RAI1

Leggi tutta la notizia su bubinoblog

(Di sabato 28 settembre 2024) Tutto è pronto per la nuova edizione dicon le, in onda28 settembre, inta, su. Anche quest’anno il cast è composto da grandi nomi. Il dancepiù amato dal pubblico televisivo italiano, condotto come sempre da Milly Carlucci affiancata da Paolo Belli, giunge quest’anno alla sua diciannovesima edizione.con ledal 2005, anno della suaedizione, continua a diffondere la passione per il ballo e le sue innumerevoli discipline catturando sempre più l’interesse del pubblico. Il dancedicon il suo stile unico e inconfondibile ha portato alla luce la passione sfrenata degli italiani di ogni età, condizione sociale e provenienza geografica, per il ballo di coppia e non solo. L’Italia è un Paese che balla e questo programma sa raccontarlo sotto tanti punti di vista.