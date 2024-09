Aborto Medici del Mondo | In Bergamasca obiettori di coscienza oltre il 70%

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di sabato 28 settembre 2024) “Il tasso di obiezione ditra il personale sanitario in Lombardia è in media del 53%, con punteil 70% in provincia di Bergamo”. Il dato è stato rilevato dadel, rete internazionale impegnata a garantire l’accesso alla salute, che torna ad accendere i riflettori sul tema dell’con la campagna “The Unheard Voice”, per mettere in luce la diffusa violenza psicologica cui sono sottoposte molte delle 63.000 donne che ogni anno in Italia vogliono interrompere la gravidanza. Lo fa facendo ascoltare per la prima volta cosa realmente accade nelle strutture sanitarie, in cui la voce delle donne viene spenta per far sentire loro il “battito fetale” o le parole violente di chi vuole negare il diritto all’. E pubblica il nuovo report “a ostacoli.