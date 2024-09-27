Viabilità Roma Regione Lazio del 27-09-2024 ore 11:30 (Di venerdì 27 settembre 2024) Viabilità DEL 27 SETTEMBRE 2024 ORE 11.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio INIZIAMO DAL RACCORDO ANULARE, DOVE ABBIAMO CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE ARDEATINA E TUSCOLANA, IN INTERNA TRA CASSIA BIS E SALARIA; SEMPRE CON RIFERIMENTO ALLE CONSOLARI TRAFFICO RALLENTATO SULLA FLAMINIA, TRA GROTTAROSSA E VIA DUE PONTI IN DIREZIONE DEL CENTRO; PASSIAMO AI CANTIERI ATTIVI: SULLA Roma-FIUMICINO SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA PER LAVORI DAL KM 11 AL KM 12+800; GLI INTERVENTI SI SVOLGONO DALLE 22 ALLE 6 DEL MATTINO CON USCITA OBBLIGATORIA ALL’INGRESSO EST DELLA FIERA DI Roma; TERMINE DEI LAVORI PREVISTO PER IL 30 SETTEMBRE. DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ E’ TUTTO, A PIU’ TARDI Servizio fornito da AstralLeggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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