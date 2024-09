Un thriller degli anni ’90 riceverà un reboot con Maika Monroe

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 27 settembre 2024) La star di Longlegsreciterà in una rivisitazione de “La mano sulla culla”, ildel 1992 di Curtis Hanson che originariamente vedeva Rebecca De Mornay come protagonista. Il film, uno deidomestici che hanno raggiunto la notorietà tra la fine’80 e l’inizio’90, era incentrato su una vedova delusa che perseguitava e molestava una coppia. Nell’originale, De Mornay interpretava una donna il cui marito, un ostetrico, si era suicidato dopo essere stato denunciato per aver abusato di una delle sue pazienti. Lo stress delle accuse e poi la sua morte hanno contribuito a far sì che il personaggio di De Mornay avesse un aborto spontaneo. Dopo l’aborto, ha avuto un crollo mentale e alla fine ha deciso di sfogare il suo dolore e la sua rabbia sulla vittima e sul marito.