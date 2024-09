Tom Parker Bowles dice che Camilla sta affrontando il cancro di re | Mia madre è una persona più dura

Leggi tutta la notizia su pettegolezzicelebrita

(Di venerdì 27 settembre 2024) La battaglia di re Carlo III contro il: il sostegno della reginaDa quando ha iniziato il trattamento contro ila febbraio, re Carlo III è apparso costantemente calmo e composto in pubblico, salutando sempre i suoi sudditi con un sorriso. Gran parte di questa forza è stata attribuita alla regina, che gli è stata accanto in ogni fase del percorso. Una fonte interna al palazzo ha rivelato a People: “È la sua forza e lo sarà sempre, proprio come il principe Filippo è stato la ‘roccia’ per la regina Elisabetta”. Negli ultimi otto mesi,ha affrontato in silenzio la malattia dell’uomo che ama da decenni, offrendo un sostegno incrollabile. Mentre i doveri reali richiedono di mantenere un aspetto composto e positivo, Molti si chiedono come si senta veramente la regina in questi tempi difficili.