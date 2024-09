Stupro di gruppo a Palermo | la procura chiede dai 12 ai 10 anni di carcere per gli imputati

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 27 settembre 2024), 27 settembre 2024 – Ladiha chiesto la condanna a 12diper Angelo Flores, Gabriele Di Trapani, Christian Maronia, Cristian Barone ed Elio Arnao sotto processo per lodidi una diciannovenne avvenuto a, in un cantiere abbandonato del Foro Italico, il 7 luglio del 2023. Per il sesto imputato, Samuele La Grassa, sono stati chiesti 10e otto mesi in virtù della condotta processuale tenuta. Le richieste tengono conto dell'aumento di pena per le aggravanti e della riduzione di un terzo per la scelta da parte deglidel rito abbreviato. Il settimo accusato, l'unico minorenne all'epoca dei fatti, è già stato condannato a 8e 8 mesi. All’epoca delle indagini i ragazzi avevano ammesso la loro presenza e anche di aver avuto rapporti sessuali con la vittima, che però a loro dire sarebbe stata consenziente.