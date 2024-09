Scandalo beneficenza per Naomi Campbell | i fondi caritativi spesi in hotel a 5 stelle e spa

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 27 settembre 2024) La top modelavrebbe speso migliaia di sterline di donazioni dirette al suo ente benefico per viaggi,di lusso, sicurezza personale e sigarette. È il risultato di un’indagine avviata nel 2021 sulla sua charity Fashion for Relief, ong che si proponeva di aiutare i giovani «colpiti da avversità » come Ebola e povertà . La Charity Commission inglese ha proibito alla stessadi occupare per cinque anni una posizione amministrativa all’interno di enti benefici. Il verdetto della Charity Commission Cattiva gestione dei, concretizzata in malversazione delle risorse disponibili e mancata destinazione di gran parte dei donativi agli scopi benedici dichiarati. Questo il verdetto emesso dall’autorità che regolamenta e sorveglia le ong del terzo settore in Gran Bretagna.