Sampdoria-Inter Primavera 0-1 il tabellino della sesta giornata

(Di venerdì 27 settembre 2024)è terminata da pochi minuti con il punteggio di 0-1. Questo ilpartitadel Campionato1 2024-2025. TRE PUNTI – Archiviato il derby e la dolorosa sconfitta, l’di Andrea Zanchetta strappa tre punti importantissimi nella sfida di questo pomeriggio contro ladi Lupi. I nerazzurri passano in vantaggio dopo appena cinque minuti grazie a un guizzo vincente di Matteo Spinaccè che anticipa tutti e da due passi mette in rete il pallone che poi varrà tre punti. Nella ripresa laalza i ritmi e prova l’assalto totale. A fare da muro ai doriani ci ha pensato Alessandro Calligaris che si è superato in ogni singolovento permettendo ai nerazzurri di restare a galla.