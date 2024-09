Palestina puoi cessare il fuoco ma non le braci

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 27 settembre 2024) Dal 7 ottobre in poi, le cose sono solo peggiorate. Si sta a guardare, si alza la voce, si implora il cessate il, ma nulla cambia se non in peggio. Contemporaneamente IDF e un impunito Netanyahu, hanno incrementato le morti degli ostaggi israeliani, i morti civili e raso al suolo la Striscia di Gaza, ostaggio del muro israeliano e di Hamas. I morti civili palestinesi sono talmente tanti che basterà metterli in fila per coprire le macerie. Anche se le macerie più ingombranti non sono di cemento: macerie d’odio, infiammabili e resistenti alle generazioni. Nominaree Gaza non è mai stato conveniente. Anzi, è stato motivo di sospetto: filo-terrorismo. Ora le macerie umane sono così tante che in tanti, tardivamente, hanno trovato lo slancio per indignarsi.