Lutto Colomba Donnarumma la Gilda | Per anni ci ha sostenuto con la sua forza e la sua preparazione

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 27 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoSulche ha colpito il mondo scolastico e sindacale quest’oggi per la scomparsa della professoressaecco la nota del sindacato: “È venuta a mancare la nostra cara professoressa, pilastro del sindacatodegli Insegnanti di Benevento e della FGUUnams, nostro amato coordinatore provinciale. Perci hacon la suae la sua. Merita tutta la nostra riconoscenza, il nostro affetto ed il nostro imperituro ricordo, per quanto ci ha dato e lasciato, umanamente ed associativamente, e per il gran lavoro e i quotidiani sacrifici che ha sempre profuso per il bene della Scuola, in particolare sta. Latutta si unirà al dolore della famiglia sabato 28 settembre alle ore 11.00 presso la Chiesa dei Cappuccini, per darle l’ultimo, saluto.