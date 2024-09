LIVE Sampdoria-Inter Primavera 0-1 | si ricomincia

Leggi tutta la notizia su inter-news

è la sesta giornata del Campionato1 TIM 2024-2025: segui l'eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. L'orario del calcio d'inizio è previsto alle ore 18.30, si gioca al Tre Campanili.0-1 – PAGINA IN AGGIORNAMENTO, PREMI F5 O RICARICA L'APP 50? CALLIGARIS MOSTRUOSO SU LEONARDI! Si butta da una parte e prende il pallone dall'altra con il piedone. 47? MAYE RISCHIA L'AUTOGOL! Anticipa Patrignani, la palla va verso Calligaris che para in controtempo. 19.32 INIZIA IL SECONDO TEMPO! 19.31 Cambio per la: entra il classe 2008 Forte per Balde. Decide in questa prima frazione la rete al minuto 5 di Matteo Spinacce. Ottimo inizio della squadra di Zanchetta, che mostra una forte reazione al derby perso al Konami Youth Development Centre.