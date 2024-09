Lazio decine di residenti avvertono una scossa di terremoto Ma i siti ufficiali non lo registrano

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 27 settembre 2024) Un forte boato seguito da unaè stato avvertito a Tor San Lorenzo, Ardea e Aprila, c’è chi dice di averlo sentito anche a Fiumicino, ad Acilia e nella zona dei Castelli Romani, con inoncheunadi(e ne indicano anche la magnitudo). Dal dipartimento di terremoti dell’Istituto Nazionale di Geologia e Vulcanologia, però, non risulta alcun sisma o micronel, una discrepanza tra fonti (e non) che getta un alone di mistero sull’esperienza vissuta dai residente delle zone apparentemente non colpite da alcuna. Come spesso capita, le prime notizie sono arrivate dai social, poco dopo le 16: “Avete sentito anche voi ladia Roma?”. Le risposte, con tanto di geolocalizzazione, si sono scatenate in pochi minuti. “Si è sentita anche ai Castelli Romani, ad Albano e a Marino”, scrive un utente.