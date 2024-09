La nuova mensa è realtà Prima opera con i fondi del Pnrr alla primaria Giovanni XXIII

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 27 settembre 2024) Inaugurato ieri l’ampliamento delladella scuolariaa Santa Maria degli Angeli, lanel suo genere finanziata grazie aidel Piano nazionale di ripresa e resilienza () a essere terminata in Umbria.Conta 320 metri quadrati compresi i servizi e l’ampliamento dellacucina. Il costo dell’, i cui lavori iniziati a giugno 2023, è stato di 726 mila euro. L’amministrazione comunale ha inoltre chiesto e ottenuto per la stessa scuola un finanziamento di oltre 800mila euro per lavori di efficientamento energetico e per la sostituzione di tutti gli infissi dell’intero plesso scolastico