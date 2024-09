Incendio notturno al centro raccolta rifiuti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 27 settembre 2024) A Savignano, in via Rubicone Destra, di fianco allo storico fiume, mercoledì sera, poco prima di mezzanotte, è scoppiato unnell’area della cooperativa Il Solco,die riciclo, nella zona fra la rotonda del quartiere Bastia e la frazione di Fiumicino. Subito si è alzata una densa colonna di fumo e di fiamme. I Vigili del fuoco sono arrivati con 2 autopompe, 4 autobotti e 1 autoscala provenienti dalle sedi del Comando di Forlì-Cesena e Rimini. In poche ore sono riusciti, anche se la zona era piena di fumo, a circoscrivere le fiamme a dei cumuli di materiale elettronico evitando la propagazione ai carrelli elevatori e bombole presenti ed ai pannelli fotovoltaici posti sulla copertura. Le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza, al fine di evitare qualche nuovo focolaio, sono durate fino alle 6.