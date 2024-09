In arrivo la 3a edizione di ‘Osiovola’

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 27 settembre 2024) Una giornata di svago e divertimento per farsi incuriosire dalla cultura del volo: di questo tratterà la manifestazione che, per il terzo anno di fila, si terrà a Osio Sotto domenica 29 settembre. Dalle 10 alle 18 piazza Papa Giovanni XXIII si animerà di stand, laboratori e dimostrazioni di volo. “E’ chiaro che il progetto della manifestazione è molto intrigante – commenta Marcello Mossali, assessore alla Cultura e allo Sport di Osio Sotto -. Il mistero del volo è capace di coinvolgere e appassionare grandi e piccoli. Per questo motivo, la giornata mette in campo iniziative molto diverse tra loro, proprio per andare incontro alla curiosità, all’interesse, alla passione sia della comunità adulta che dei bambini e dei ragazzi”. Non mancherà, infatti, lo stand dell’Istituto Aeronautico Locatelli di Bergamo con alcuni dei suoi studenti.