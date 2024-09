Il Napoli di Conte | parlano Marcolin e Dionigi

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di venerdì 27 settembre 2024) A Radio Kiss Kiss, nel corso della trasmissione ‘Radio Goal’, è intervenuto Dario. Di seguito le dichiarazioni del commentatore Dazn ed ex calciatore (anche del ‘Ciuccio’). “Che la squadra stia seguendo l’allenatore è chiaro, se cambiano gli uomini non cambia il prodotto.sa di poter fare affidamento anche su chi gioca di meno, lui conosce la squadra ancora all’80% e sta scoprendo fin dove possono arrivare. Le squadre dison famose perchè hanno una difesa granitica e poi fanno anche goal. Mi salta all’occhio la felicità dei giocatori delche ora son tornati ad essere entusiasti.ha trasformato in positivo i calciatori che volevano andare via”. Ilcon il doppio play “Il doppio play? Lobotka è una garanzia, può giocare in qualsiasi modo. Gilmour dobbiamo ancora scoprirlo, ha grandi geometrie ed è un organizzatore di gioco.