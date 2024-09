Il Brembo in piena fa paura notte di massima allerta in Val Brembana

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 27 settembre 2024)diin Valdove le piogge incessanti di giovedì 26 settembre, cadute con regolarità e anche forte intensità, hanno ingrossato il. È stato soprattutto nelle ore serali che, sotto precipitazioni ancora più battenti, il fiume ha raggiunto livelli di guardia, arrivando quasi a livello della strada a San Pellegrino e mostrando un moto ondoso impressionante. Identica situazione anche a San Giovanni Bianco e in tanti altri comuni attraversati dal corso d’acqua: anche più a valle la situazione è in costante monitoraggio: a Ponte San Pietro l’acqua è uscita dagli argini, finendo per riempire qualche scantinato e garage. Ilina San Pellegrino