Fortissimissimo I giovani talenti della classica

(Di venerdì 27 settembre 2024) L’eleganza e il talentopianista Rikako Tsujimoto ha brillato domenica scorsa al Cenacolo degli Agostiniani di Empoli per il primo concertorassegna "Metropolitano", ma è già tempo del secondo appuntamento del festival deipromosso dagli Amicimusica di Firenze in collaborazione con il Centro studi musicali Ferruccio Busoni e con il patrocinio e contributoCittà Metropolitana di Firenze. Stavolta toccherà all’ensemble formato dal soprano Alessia Attili, dal mezzosoprano Elisabetta Ricci, dal tenore Luca Bazzini, dal clarinetto di Matteo Fabbrini, dalla viola di Laura Benporad e dalla pianista Matilde Graziani. L’esibizione, realizzata in collaborazione con il Conservatorio Rinaldo Franci di Siena, è in programma domenica prossima alle 18, sempre al Cenacolo degli Agostiniani (ingresso gratuito).