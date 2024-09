File e disagi per raggiungere la più ambita destinazione turistica del Perù | perché è difficile arrivare al Machu Picchu

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 27 settembre 2024) È la metapiùdelma da più di una settimana èarrivarci. Stiamo parlando deldi quanto sia problematico raggiungerlo a causa della riduzione del numero di autobus in seguito all’incidente che una settimana fa ha causato 31 feriti, tra cui dieci italiani. La società Consettur, la sola che garantisce i trasporti verso il, ha infatti ritirato oltre un quarto della sua flotta per fare una manutenzione, generando lunghe code eo tra i turisti. Attualmente solo 20 dei 28 autobus della compagnia sono in funzione e, di conseguenza, le frequenze giornaliere verso la cittadella inca patrimonio dell’umanità dell’Unesco, si sono ridotte di oltre 20 viaggi ogni giorno.