È morta l’attrice Maggie Smith | dai due premi Oscar al ruolo della professoressa McGrannitt in Harry Potter

(Di venerdì 27 settembre 2024) Lutto nel mondo del cinema e del teatro. Èall’età di 89 anni, due volteper ilda protagonista in ‘La strana voglia di Jean‘ (1969) e per quello da non protagonista in ‘California Suit’ (1978). Lo ha annunciato il suo addetto stampa.britannica è nota al grande pubblico anche per l’interpretazioneMinervanella saga die per quello di Violet Crawley nella serie tv Downton Abbey. La sua famiglia ha fatto sapere chesi trovava in ospedale e che “se n’è andata serenamente”. L'articolo È: dai duealinproviene da Il Fatto Quotidiano.