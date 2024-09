Cortona resta ancora senza rete Fuori uso linea telefonica e internet

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 27 settembre 2024) di Laura LucenteDisagi e disservizi da una settimana per una bella fetta di imprese, servizi pubblici e residenti del centro storico di. A causa di un guasto alle centraline telefoniche Telecom non funzionano i collegamenti difissa, anche quellinella zona che insiste in particolare su via Dardano e strade limitrofe fino a piazza Signorelli e piazza Duomo. L’ultima comunicazione parla di un ripristino non prima del 12 ottobre prossimo, ovvero altre due settimane. Nella zona interessata, per altro, insistono anche alcuni servizi pubblici essenziali tra cui gli ambulatori dei medici di famiglia e il centro prenotazioni cup isolati e impossibilitati a svolgere le ordinarie pzioni alla cittadinanza. Si salva in parte l’istituto superiore Luca Signorelli con telefoni a rilento, ma in parte funzionante.