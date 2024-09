Champions League | in campionato la Stella Rossa non si ferma Inter avvisata

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 27 settembre 2024) Lavince ancora in. Il club di Belgrado batte 2-1 lo Zleznicar Pancevo e si conin vetta alla Super Liga serba con 25 punti in 9 partite (solo un pareggio con il Mladost). Sei lunghezze di vantaggio su OFK Belgrado e Mladost, appaiate al secondo posto. Match piĂą complicato del previsto con Ilic (70?) che ha trovato il match winner dopo che Ezeh (60?) aveva pareggiato il gol del vantaggio di Drkusic (33?). L’èe sa di non dover sottovalutare lamartedì prossimo a San Siro. Â: inlanon siSportFace.