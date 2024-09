Calciomercato com – Milan-Lecce LIVE 3-0|Primapagina | Calciomercato com

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di venerdì 27 settembre 2024) 2024-09-27 21:50:00 Fermi tutti! IL TABELLINO3-0MARCATORI: 38? Morata (M), 41? Theo Hernandez (M), 43? Pulisic (M).(4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Pulisic, Morata, Leao; Abraham. All. Fonseca.(4-3-3): Falcone; Dorgu, Baschirotto, Gaspar, Gallo; Ramadani, Pierret, Coulibaly; Tete Morente, Krstovic, Rebic. All. Gotti.ARBITRO: Luca Zufferli di Udine.AMMONITI: 34? Baschirotto (L), 49? Emerson Royal (M).GOL E AZIONI SALIENTI43? – GOL DEL! In cinque minuti arriva il tris, questa volta con Pulisic: Morata recupera palla e serve Abraham, l’inglese colpisce il palo poi ci riprova trovando la respinta di Falcone, ma dopo un rimpallo il pallone arriva allo statunitense che non sbaglia e fa 3-0.