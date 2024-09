Allarme calamità naturali Allo studio tredici piani | Vie di fuga e operazioni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 27 settembre 2024) Il mare di fango che ha inghiottito intere aree dell’Emilia-Romagna, un reframe che si ripete nella bassa Toscana. E non solo. Anche la Lunigiana lo ha vissuto in passato sulla sua pelle. Di fronte a disastrosesempre più frequenti, è in partenza nei prossimi giorni, per iniziativa del Dipartimento di Protezione Civile dell’Unione di Comuni Montana Lunigiana, la consultazione con i Comuni lunigianesi afferenti all’Unione sui 13di Protezione Civile. Un confronto necessario, oltre che alla fotografia attuale degli assets a disposizione, anche per definire le varie procedure operative di intervento da mettere in atto in caso di