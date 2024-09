Al via la Stagione del Teatro Celebrazioni di Bologna

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 27 settembre 2024) Prosa, danza, musica, comicità, ma anche uno sguardo sull’attualità. Al via la2024-2025 deldi, che si compone di oltre 60 titoli: una proposta artistica eterogenea e con una visione contemporanea, che mira a coinvolgere un pubblico sempre più trasversale. Gli spettacoli di prosa in scena saranno quattordici: Ma per fortuna che c’era il Gaber, l’omaggio di Gioele Dix al cantautore milanese (15 e 16 novembre); il piccolo capolavoro deldell’Assurdo Delirio a due nell’interpretazione di Corrado Nuzzo e Maria Di Biase (22 e 23 novembre); la commedia Il padre della sposa con Gianfranco Jannuzzo e Barbara De Rossi (6 e 7 dicembre); Franciscus. Il folle che parlava agli uccelli con Simone Cristicchi (21 e il 22 dicembre); Venere Nemica con Drusilla Foer (10 e 11 gennaio).