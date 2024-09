Violentata nel centro di Roma tra l’indifferenza dei passanti | Gridavo e nessuno mi aiutava

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di giovedì 26 settembre 2024)nelditradeiUna donna di 42 anni è statanella notte tra domenica 22 e lunedì 23 settembre nel pienoditradei. Lo stupratore, un 39enne senza fissa dimora di origini marocchine e con diversi precedenti penali alle spalle, è stato rintracciato e arrestato e si trova attualmente in carcere. A ricostruire quello che è accaduto nel sottopassaggio di piazza della Croce Rossa, non lontano da Porta Pia e via Veneto, è la stessa vittima che dichiara a Il Messaggero: “Sono sollevata nel sapere che è in carcere perché nessun’altra deve subire l’atrocità che ho vissuto: un’ora al buio, nell’inferno del mio aguzzino”.