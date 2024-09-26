Viabilità Roma Regione Lazio del 26-09-2024 ore 12:30 (Di giovedì 26 settembre 2024) Viabilità DEL 26 SETTEMBRE 2024 ORE 12.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SULLA STRADA PROVINCIALE 81 APPIA NUOVA, NEI PRESSI DI CASSINO, PER I RILIEVI A SEGUITO DI UN INCIDENTE E’ CHIUSO IL TRATTO ALL’ALTEZZA DEL KM 2+100 IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, RACCOMANDIAMO LA DOVUTA ATTENZIONE; INCIDENTE SEGNALATO ANCHE SULLA A1 FIRENZE-Roma TRA PONZANO RomaNO E MAGLIANO SABINA VERSO FIRENZE, INCIDENTE, QUESTO, CHE AL MOMENTO NON CREA PROBLEMI ALLA CIRCOLazioNE; CI SPOSTIAMO INFINE SUL RACCORDO, DOVE PERMANGONO RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE APPIA E TUSCOLANA. DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI Servizio fornito da AstralLeggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 26-09-2024 ore 11:30 - 20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SULLA A1 FIRENZE-ROMA SEGNALATO UN ICNDIENTE AL KM 506 TRA PONZANO ROMANO E MAGLIANO SABINA VERSO FIRENZE; ATTENZIONE ANCHE SULL’AURELIA, DOVE SEMPRE PER INCIDENTE CI SONO CODE TRA ARANOVA E CASTEL DI GUIDO IN DIREZIONE ROMA; CIRCOLAZIONE RIENTRATA NELLA NORMA, PER ILR ESTO, SULL’INTERA RETE VIARIA; PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA ROMA-PISA LA CIRCOLAZIONE RESTA FORTEMENTE RALLENTATA, SOSPESA IN PRECEDENZA PER ACCERTAMENTI DELL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA NELLA STAZIONE DI MACCARESE: AL MOMENTO I TRENI INTERCITY E REGIONALI HANNO ACCUMULATO RITARDI FINO A 120 MINUTI; DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 26-09-2024 ore 10:30 - 20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO IN APERTURA IL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA ROMA-PISA LA CIRCOLAZIONE RESTA FORTEMENTE RALLENTATA, SOSPESA IN PRECEDENZA PER ACCERTAMENTI DELL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA NELLA STAZIONE DI MACCARESE: AL MOMENTO I TRENI INTERCITY E REGIONALI HANNO ACCUMULATO RITARDI FINO A 120 MINUTI; E VENIAMO AGLI AGGIONAMENTI DEL TRAFFICO: INIZIAMO DAL RACCORDO ANULARE, DOVE PERMANGONO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE CASSIA BIS E SALARIA E PIU’ AVANTI TRA CASILINA E APPIA, IN CARREGGIATA OPPOSTA TRA GLI SVINCOLI APPIA E TUSCOLANA; IN ENTRATA VERSO LA CITTA’ CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST, SULLA ROMA FIUMICINO, TRA PARCO DEI MEDICI E LA MAGLIANA VERSO L’EUR, E SULLE CONSOLARI FLAMINIA E SALARIA, A PARTIRE DAL RACCORDO; DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 26-09-2024 ore 09:45 - 35 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO IN APERTURA IL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA ROMA-PISA LA CIRCOLAZIONE E’ SOSPESA PER ACCERTAMENTI DELL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA NELLA STAZIONE DI MACCARESE: POSSIBILI RITARDI PER I TRENI INTERCITY E REGIONALI; E IL TRAFFICO E’ INTENSO SULLA RETE VIARIA; INIZIAMO DAL RACCORDO ANULARE, DOVE ABBIAMO CODE IN CARREGGIATA INTERNA, TRA SETTEBAGNI E TIBURTINA E PIU’ AVANTI TRA CASILINA E ARDEATINA, IN CARREGGIATA OPPOSTA CODE A TRATTI DALLA PRENESTINA FINO ALL’USCITA PER LA COLOMBO; IN ENTRATA VERSO LA CITTA’ CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, A PARTIRE DA TOR CERVARA FINO ALLA TANGENZIALE EST, E SULLA ROMA FIUMICINO, TRA PARCO DEI MEDICI E LA MAGLIANA VERSO L’EUR; SEMPRE IN ENTRATA CODE SULLE CONSOLARI AURELIA, FLAMINIA, SALARIA E APPIA, A PARTIRE DAL RACCORDO; RACCOMANDIAMO PRUDENZA, INFINE, PER CHI E’ IN TRANSITO SULLA PONTINA NEI PRESSI DI APRILIA: A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO INCOLONNAMENTI TRA VIA VALLELATA E IL BIVIO PER VIA LAURENTINA IN DIREZIONE ROMA. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 26-09-2024 ore 09:15 - 05 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO TRAFFICO INTENSO SULLA RETE VIARIA; INIZIAMO DAL TRATTO URBANO DELLA A24, DOVE ABBIAMO INCOLONNAMENTI A PARTIRE DA TOR CERVARA FINO ALLA TANGENZIALE EST; STESSA STUAZIONE SULLA ROMA FIUMICINO, TRA PARCO DEI MEDICI E LA MAGLIANA VERSO L’EUR; SEMPRE IN ENTRATA CODE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD TRA TORRENOVA E IL RACCORDO, E SULLE CONSOLARI AURELIA, FLAMINIA, SALARIA E APPIA; CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE: AL MOMENTO ABBIAMO CODE IN CARREGGIATA INTERNA, TRA IL BIVIO PER SETTEBAGNI E LA TIBURTINA E PIU’ AVANTI TRA CASILINA E ARDEATINA, IN ESTERNA CODE A TRATTI DALLA PRENESTINA FINO ALL’USCITA PER LA COLOMBO; A SUD DELLA CAPITALE TRAFFICO INTENSO SULLA PONTINA, TRA VIA VALLELATA E IL BIVIO PER VIA LAURENTINA SEMPRE VERSO ROMA; UN INVITO ALLA PRUDENZA, INFINE, PER CHI E’ IN TRANSITO SULLA STRADA REGIONALE AUSONIA: A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO NEI PRESSI DI SPIGNO SATURNIA CI SONO INCOLONNAMENTI ALL’ALTEZZA DEL KM 23 NELLE DUE DIREZIONI. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 26-09-2024 ore 08:45 - 35 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO IN APERTURA IL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA ROMA-PISA LA CIRCOLAZIONE E’ SOSPESA PER ACCERTAMENTI DELL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA NELLA STAZIONE DI MACCARESE: POSSIBILI RITARDI PER I TRENI INTERCITY E REGIONALI; E COME DI CONSUETO IN QUESTO ORARIO, IL TRAFFICO SI VA INTENSIFICANDO VERSO LA CITTA’, INIZIAMO DAL TRATTO URBANO DELLA A24, DOVE SI PROCEDE A RILENTO A PARTIRE DA TOR CERVARA FINO ALLA TANGENZIALE EST; CODE ANCHE SULLA ROMA FIUMICINO TRA PARCO DEI MEDICI E LA MAGLIANA VERSO L’EUR; SEMPRE IN ENTRATA CODE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD TRA TORRENOVA E IL RACCORDO, E SULLE CONSOLARI FLAMINIA, SALARIA E APPIA; E VEDIAMO LA SITUAZIONE PROPRIO SUL RACCORDO: AL MOMENTO ABBIAMO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE CASILINA E ARDEATINA, IN ESTERNA CODE A DALLA PRENESTINA FINO ALLA VIA DEL MARE; A SUD DELLA CAPITALE CODE SULLA COLOMBO, TRA CASAL PALOCCO E VIA DI MALAFEDE, E SULLA PONTINA TRA SPINACETO E IL RACCORDO; UN INVITO ALLA PRUDENZA, INFINE, PER CHI E’ IN TRANSITO SULLA STRADA REGIONALE AUSONIA: A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO NEI PRESSI DI SPIGNO SATURNIA CI SONO INCOLONNAMENTI ALL’ALTEZZA DEL KM 23 NELLE DUE DIREZIONI. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 26-09-2024 ore 08:15 - 20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SULL’AURELIA A CAUSA DI UN ICNDIENTE CI SONO CODE TRA ARANOVA E CASTEL DI GUIDO IN DIREZIONE ROMA, RACCOMANDIAMO LA DOVUTA ATTENZIONE; E PROPRIO VERSO LA CITTA’ IL TRAFFICO SI VA INTENSIFICANDO COME DI CONSUETO IN QUESTO ORARIO, INIZIAMO DAL TRATTO URBANO DELLA A24, DOVE SI PROCEDE A RILENTO A PARTIRE DAL RACCORDO FINO ALLA TANGENZIALE EST; SEMPRE IN ENTRATA CODE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD, TRA TORRENOVA E IL RACCORDO ANULARE, E SULLE CONSOLARI FLAMINIA, SALARIA E APPIA; SULLO STESSO RACCORDO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE CASILINA E APPIA; CI SPOSTIAMO INFINE SULLA PONTINA, DOVE ABBIAMO RALLENTAMENTI TRA POMEZIA E CASTEL DI DECIMA SEMPRE IN DIREZIONE DELLA CITTA’. romadailynews
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