Viabilità Roma Regione Lazio del 26-09-2024 ore 12 | 30

(Di giovedì 26 settembre 2024)DEL 26 SETTEMBREORE 12.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA STRADA PROVINCIALE 81 APPIA NUOVA, NEI PRESSI DI CASSINO, PER I RILIEVI A SEGUITO DI UN INCIDENTE E’ CHIUSO IL TRATTO ALL’ALTEZZA DEL KM 2+100 IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, RACCOMANDIAMO LA DOVUTA ATTENZIONE; INCIDENTE SEGNALATO ANCHE SULLA A1 FIRENZE-TRA PONZANONO E MAGLIANO SABINA VERSO FIRENZE, INCIDENTE, QUESTO, CHE AL MOMENTO NON CREA PROBLEMI ALLA CIRCONE; CI SPOSTIAMO INFINE SUL RACCORDO, DOVE PERMANGONO RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE APPIA E TUSCOLANA. DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI Servizio fornito da Astral