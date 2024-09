Vaccini Dossier Aifa | Rapida crescita dei casi di morbillo

Leggi tutta la notizia su lapresse

(Di giovedì 26 settembre 2024) In Italia nel 2023 sono stati registrati 43di, ma nel 2024 si sta registrando unadei, già 717 nei primi sei mesi. Lo afferma l’nel2022. Il 32,8% deiha sviluppato almeno una complicanza tra cui sono stati registrati anche 91di polmonite e un caso di encefalite. Nel nostro Paese nel 2022 la copertura vaccinale per ilsi è attestata al 92% della popolazione per la prima dose e all’86% per la seconda, in calo rispettivamente dell’1% e del 3% rispetto al 2018. Tuttavia, i dati al 20 giugno 2023, riportano una copertura del 94,4 % nei bambini sotto i 24 mesi, molto vicina al 95% (nel 2014 era all’87,2%), indicata come soglia di sicurezza per raggiungere la cosiddetta “immunità di gregge” che non consente più al virus di circolare.