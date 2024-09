Ufficio di prossimità consiglio diviso

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 26 settembre 2024) L’interrogazione del gruppo di minoranza ‘Insieme per cambiare Montegiorgio’ dedicato all’diinnesca il confronto incomunale evidenziando due visioni contrapposte sull’argomento. Si è riunita martedì l’assise montegiorgese, che ha aperto i lavori con l’annuncio del sindaco Michele Ortenzi, ovvero è stato istallato un nuovo sistema digitale che consentirà alla popolazione di assistere ai Consigli comunali in streaming sul canale ufficiale del Comune. L’argomento che ha acceso il dibattito è stato sicuramente la mancata istituzione dell’dia Montegiorgio. Servizio destinato a offrire consulenze, presentare istanze, chiedere i requisiti di invalidità, acquisire atti per eredità ed altre funzione senza la necessità di recarsi presso il Tribunale di Fermo.