Tav attesa per ’Pegaso’ La seconda talpa in funzione da gennaio | Foster pronta nel 2027

(Di giovedì 26 settembre 2024) Il montaggio di, lache verrà utilizzata per lo scavo del sottoattraversamento Tav, sta continuando a ritmo serrato. Dalla Germania sono arrivati gli ultimi componenti da assemblare. Dopodiché, secondo il governatore Eugenio Giani, tra dicembre 2024 e2025, "la fresa potrà entrare ine procedere alla realizzazione della galleria ’dispari’ che renderà Firenze percorribile sottoterra sia verso Roma che Milano". La nuova fresa farà un percorso distanziato dalla sua gemella Iris per evitare problemi in superficie. Proprio Iris, in questi giorni, sta ’intervenendo’ a una profondità di 22 metri per arrivare a 24 una volta giunta alla Fortezza e prima di entrare nel cosiddetto “camerone“ dove prenderà vita la stazione che avrà come cappello una copertura in vetro.