Taiwan 43 jet e 8 navi da guerra cinesi intorno all' isola

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 26 settembre 2024) Il ministero della Difesa diha riferito di aver rilevato 43 aerei e ottodaoperativiall'nelle 24 ore fino alle 6 locali (mezzanotte in Italia). Mercoledì, quindi, c'è stato un balzo delle attività militari del Dragone nello stesso giorno in cui Pechino ha testato per la prima volta in quasi 45 anni un missile balistico intercontinentale (Icbm) sui cieli del Pacifico. Un totale di 34 aerei tracciati ha attraversato la linea mediana dello Stretto di, ha aggiunto il ministero, assicurando che le forze armate di Taipei "hanno monitorato la situazione e risposto di conseguenza". Ieri, una nave dagiapponese hagato per la prima volta attraverso lo Stretto dirivendicando la sua libertà digazione in quelle acque, secondo media locali.