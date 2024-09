Suor Orsola Benincasa laurea honoris causa a Grégoire Ahongbonon il Basaglia d’Africa

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 26 settembre 2024) “Per aver costruito, pietra dopo pietra, molteplici luoghi di accoglienza, raggiungendo l’obiettivo di curare realmente il disagio mentale, senza fermarsi alla risoluzione del sintomo”. Con queste motivazioni l’Universitàdi Napoli il 1 ottobre conferirà lamagistralein Programmazione, amministrazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali aAhongbonon, per molti il “” per la sua straordinaria azione di cura delle persone con disagio mentale in Africa Occidentale e in particolare Benin, Burkina Faso, Costa d’Avorio, Togo. L’appuntamento è fissato per martedì alle ore 10 nella Sala degli Angeli del(programma completo degli interventi su www.unisob.na.