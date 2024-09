Sindacalisti in corsia Negli ospedali solo lamenti da medici e infermieri

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 26 settembre 2024) Carenza di personale, sia diche di, che ricade su chi è al lavoro in, con appesantimento dei turni e problemi di coesistenza tra i dipendenti e i liberi professionisti chiamati a colmare i turni scoperti. Sono alcune delle problematiche esposte dal personale sanitario che ieri ha partecipato al tour dei diritti promosso dalla Funzione pubblica Cgil tra i più grandi, per ascoltare lavoratori e lavoratrici. La mancanza di personale è la criticità evidenziata da tutti gli operatori presenti al segretario nazionale Fp Cgil Michele Vannini ed al segretario Fp Cgil Lombardia Catello Tramparulo (per Cgil Brescia, presente Antonella Albanese).