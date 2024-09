Scimpanzé strappa un neonato dalla madre e lo uccide nella foresta L’ecologista Sylla | Colpa della carenza di cibo nella riserva così escono dall’area protetta

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 26 settembre 2024) Una scena orribile, quella avvenuta in Guinea, dove unoha sottratto un bambino dalle braccia di suae lo ha trascinato in una. Lì, poi, lo avrebbe brutalmente ucciso. La popolazione locale non sarebbe rimasta indifferente alla notizia e, secondo quanto riporta l’agenzia Reuters, avrebbe deciso di assaltare il centro di ricerca sui primati presentezona. La folla inferocita ha quindi saccheggiato e successivamente distrutto diverse attrezzature, come droni, computer e documenti di vario genere. Una violenza inaudita, scatenata dal ritrovamento del cadavere mutilato del, a circa tre chilometri di distanzanaturale, patrimonio Unesco, dei Monti Nimba. Raggiunta da Reuters, ladel bambino, Seny Zogba, stava lavorando in un campo di manioca quando unole è arrivata alle spalle, l’ha morsa e ha rapito suo figlio.