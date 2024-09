Rubate due auto una è in Puglia L’altra recuperata in paese

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 26 settembre 2024) Duesono statesulla costa del Maceratese, per poi essere ritrovate a distanza di qualche ora. In un caso sono stati i carabinieri di Porto Potenza a recuperare il veicolo, che ancora si trovava in città, e a denunciare una persona coinvolta nel furto. Mentre nell’altro frangente, il mezzo è stato rinvenuto in. Il primo colpo si è consumato nella notte tra lunedì e martedì, a Porto Recanati. A tarda ora, e con l’aiuto dell’oscurità, ignoti hanno forzato un’elettrica che era parcheggiata in via Dante Alighieri. Saliti a bordo, l’hanno messa in moto e sono scappati via. Una volta che il proprietario dell’ha realizzato cosa era successo, sono stati allertati i carabinieri di Porto Recanati.