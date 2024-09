Roma manifesti per De Rossi e contro i Friedkin | yankees go home

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 26 settembre 2024)per Dego. Anon si ferma la protesta nei confronti deinonostante la vittoria per 3-0 con Juric in panchina. Oggi sono comparsicon Degiocatore e la fascia di capitano e la scritta “Denostro vanto”. In alto a destra la scrittago. Più chiaro di così. Isono diventati il bersaglio della tifoseria dopo l’esonero della bandiera giallorossa che a sua volta era stato assunto per sostituire l’amatissimo Mourinho. Istanno svuotando laper venderla (Repubblica un paio di giorni fa) Scrive il sempre molto informato Marco Juric. Domenica è stato il turno di Lina Souloukou, ad diventata settimana dopo settimana sempre più impopolare. È di ieri, poi, l’acquisto dell’Everton da parte di Dan e Ryan