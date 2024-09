Prestazione di altissimo livello Lubrano è già in una forma Mondiale A Cervia stacca il pass per la Spagna

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 26 settembre 2024) Impresa dell’argentarino Gabriele. Il portacolori del Triathlon Grosseto, impegnato nell’Ironman di, ha ottenuto la sesta posizione di categoria e la qualificazione ai Mondiali., classe ’73, ha conquistato un risultato straordinario alla sua prima partecipazione all’Ironman 70.3 di, disciplina con la configurazione di 1.9 chilometri a nuoto, 90 in bicicletta e 21 di corsa. Un evento internazionale che attira ogni anno centinaia di atleti da tutto il mondo. Nella frazione di nuoto ha concluso tutto in appena 28 minuti. Salito in sella alla sua bicicletta, ha affrontato il tracciato pianeggiante con una media di 36 chilometri orari, chiudendo in 2 ore e 31 minuti. Pronto per la frazione finale: una mezza maratona di 21 chilometri.