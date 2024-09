Piedimonte Matese desertificazione del mercato e crollo degli incassi

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di giovedì 26 settembre 2024) Caserta.del, gli operatori dichiedono un incontro con il sindaco Vittorio Civitillo. Da circa un anno infatti una partestand della fiera settimanale sono stati dislocati alla periferia della città per consentire all’amministrazione comunale di effettuare, nel centro cittadino, una serie di interventi di rigenerazione urbana. Alla categoria è stato però garantito che, al termine dei lavori, e comunque non oltre i quattro mesi, sarebbe stata assegnata loro un’altra area, ugualmente centrale e facilmente raggiungibile rispetto a quella che li aveva ospitati in passato. Così invece non è stato. E ciò ha comportato una riduzione dell’affluenza e un calo delle vendite che ha sfiorato l’80%.