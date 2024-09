Petomani? No tutti assolti | finisce in nulla il caso dello stalking puzzolente in Rai

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 26 settembre 2024) Si conclude ildei sei giornalisti della Rai accusati diai danni della conduttrice Dania Mondini. Il gup di Roma ha assoltogli imputati, stabilendo che "il fatto non sussiste". Il clamorosoa suon di puzzette, insomma,in. La vicenda risale al 2018, quando la Mondini ha denunciato alcuni suoi superiori, sostenendo che l'avrebbero "punita" per dissapori interni, costringendola a condividere l'ufficio con un collega noto per problemi di flatulenza. Secondo quanto riportato dalla giornalista, si trattava di una forma di ritorsione legata a precedenti frizioni con la direzione. L'indagine era stata avviata dai pm di Roma a seguito della denuncia della Mondini, che lamentava "sistematiche aggressioni psicologiche operate mediante una serie di comportamenti vessatori e denigratori da parte dei propri superiori sul posto di lavoro".