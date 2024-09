Paolini-Tauson in tv | data orario canale e diretta streaming Wta Pechino 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 26 settembre 2024) Jasmineaffronterà Claranel secondo turno del WTA 1000 di, torneo di scena sui campi in cemento outdoor della città cinese. Accreditata della terza testa di serie, la tennista azzurra ha beneficiato di un bye al primo turno e debutterà contro la danese, protagonista di una grande rimonta contro Dart. A scendere in campo con i favori del pronostico sarà Jasmine, determinata a chiudere in crescendo una stagione straordinaria e a conquistare gli ultimi punti per staccare il pass (ormai praticamente certo) per le Wta Finals. Le due non si sono mai affrontate in carriera. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIscenderanno in campo sabato 28 settembre cone campo ancora da definire.