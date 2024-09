Organici della polizia Il Sap | Intervenire subito

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 26 settembre 2024) Il Sap, Sindacato autonomo di, scrive al questore di Bologna per denunciare la "allarmante carenza di personale" nel commissariato di via Mazzini. Nella missiva, il segretario provinciale Tonino Guglielmi si lamenta per una situazione divenuta "ormai cronica" che sta "compromettendo l’efficienza del servizio di" a Imola con "ripercussioni dirette anche sulla sicurezza dei cittadini oltre che sul benessere del personale". Secondo i numeri forniti dal sindacato, oggi in via Mazzini ci sono solo nove ispettori e sei sovrintendenti a fronte di un organico che dovrebbe consistere, come da tabella ministeriale, in 16 ispettori e 15 sovrintendenti. E c’è da considerare che bisogna decurtare, dai numeri sopra citati, due ispettori e un sovrintendente in quanto assegnati alla scientifica e un ulteriore ispettore aggregato per soli due mesi al commissariato.