OpenAI la responsabile della tecnologia Mira Murati lascia l’azienda

(Di giovedì 26 settembre 2024) Rivoluzione in casa. Hato a sorpresa(Cto), che ha annunciato le dimissioni al team con una lettera pubblicata anche sul profilo X. «Dopo una lunga riflessione, ho preso la difficile decisione dire», ha scritto nel post. «Non esiste mai un momento ideale per allontanarsi da un posto cui si tiene, eppure questo sembra quello giusto. I sei anni e mezzo che ho trascorso qui sono stati uno straordinario privilegio». Laureata in ingegneria meccanica, era entrata nella società di Sam Altman nel 2018 come Vice President dell’IA applicata prima di lavorare per ChatGPT, Dall-E e Codex. «Rassegno le dimissioni perché voglio creare tempo e luogo per portare avanti la mia personale ricerca», ha poi concluso la manager. Nel 2023 aveva ricoperto il ruolo di Ceo durante il breve allontanamento di Altman.