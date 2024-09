Meghan Markle è un Diavolo accuse pesantissime contro la moglie del principe Harry | ecco chi l’ha detto

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di giovedì 26 settembre 2024)non fa altro che collezionare epiteti quasi irripetibili: questa volta l’ex Duchessa del Sussex è stata definita un “”. Ma da chi? LadiWindsor non è proprio piaciuta per niente agli inglesi e ancora oggi, dopo anni dal loro divorzio dalla Famiglia Reale Inglese, l’exe la sua dolce metà finiscono puntualmente in mezzo a grosse bufere. Cosa è successo ora? A quanto pare, lavorare persarebbe infernale. A riportarlo sono stati alcuni suoi ex dipendenti al Daily Beast; le dichiarazioni di questi ultimi, però, sarebbero in totale contrapposizione con quelle di altri ex impiegati che, invece, ad Us Weekly l’avrebbero definita “il miglior capo del mondo, sempre pronta a regalare loro mazzi di fiori appena colti e uova fresche”.